Ottica Demenego apre un nuovo punto vendita a San Bonifacio

Ottica Demenego apre il suo 45esimo punto vendita a San Bonifacio, in località Villabella: uno store da 400 metri quadrati.

Ottica Demenego apre il suo 45esimo punto vendita a San Bonifacio, in località Villabella, 23. “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra presenza nel territorio veronese con l’apertura del sesto store dell’anno”, dichiara Alessandro Donadelli, amministratore delegato di Ottica Demenego.

Il nuovo store si sviluppa su una superficie di circa 400 metri quadrati. All’interno sono presenti una sala dedicata al controllo della vista e una sala contattologia per l’applicazione delle lenti a contatto, entrambe dotate di strumentazione all’avanguardia, tra cui un biometro ottico che permette di monitorare l’evoluzione della miopia, soprattutto in età pediatrica, attraverso controlli periodici. Un’apposita area è inoltre dedicata all’occhiale che integra benessere visivo e uditivo, grazie a una soluzione acustica invisibile che migliora la percezione sonora e consente di vedere bene e sentire bene.

Il configuratore “su misura”.

Al centro del punto vendita si trova il Demenego Lab, un laboratorio a vista che consente ai clienti di osservare le fasi del montaggio degli occhiali, garantendo trasparenza e tempi rapidi di consegna.

Uno degli elementi distintivi di Ottica Demenego è il Demenego Custom, un configuratore a parete che permette di creare occhiali personalizzati e su misura. La nuova versione introduce nuove cerniere, frontali, aste e colori, consentendo di combinare oltre 600mila varianti personalizzabili, con la possibilità di aggiungere incisioni su frontali e aste. L’interfaccia, riprogettata per garantire un’esperienza intuitiva e coinvolgente, è affiancata da un desk espositivo che permette di toccare con mano frontali, aste e campioni di colore.

