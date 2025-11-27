Verona, piazza Bra e via Roma: quattro giorni di magia con i banchetti di Santa Lucia.

La magia della Fiera di Santa Lucia è in arrivo: i banchetti animeranno il cuore della città per quattro giorni, in piazza Bra e via Roma. Ci saranno circa 190 bancarelle di venditori ambulanti, provenienti da tutta Italia.

L’appuntamento è fissato da mercoledì 10 a sabato 13 dicembre, periodo in cui le due arterie principali del centro storico ospiteranno le caratteristiche bancarelle ricche di dolciumi, giocattoli e prodotti artigianali, che da sempre caratterizzano la tradizione popolare scaligera legata alla Santa.

La Fiera di Santa Lucia rappresenta un momento di grande afflusso per la città, attirando non solo residenti, ma anche visitatori da tutta la regione desiderosi di immergersi nell’atmosfera natalizia.

Orari.

Gli orari di apertura dei mercatini sono stati definiti per coprire un’ampia fascia oraria, consentendo ai veronesi di fare acquisti e vivere l’atmosfera anche dopo il lavoro.

Mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre. La Fiera sarà accessibile dalle 9:00 alle 21:30.

Venerdì 12 e sabato 13 dicembre. L’orario verrà prolungato, con apertura dalle 9:00 alle 23:00, per massimizzare la partecipazione durante il fine settimana.