A Verona apre la Rainbow House: uno spazio di accoglienza e ascolto per le persone LGBTQIA+ che subiscono discriminazioni.

A Verona apre la Rainbow House: uno spazio di accoglienza, ascolto e sostegno per le persone LGBTQIA+ che subiscono discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Rainbow House Verona, che è aperta dal 3 novembre nella sede di Pianeta Milk, in via Scuderlando 137, rappresenta un punto di riferimento concreto sul territorio veronese per la promozione di una cultura del rispetto e dell’inclusione, offrendo spazi di accoglienza, ascolto, consulenza e supporto. Mira inoltre a creare una rete territoriale integrata tra associazioni, istituzioni e servizi sociali, per rendere il contrasto alla discriminazione un impegno condiviso.

Buffolo: “Passo avanti enorme”.

“È un passo avanti enorme nelle attività erogate dai servizi comunali – sottolinea l’assessore alle Pari opportunità Jacopo Buffolo –. Insieme a una serie di associazioni, capitanate da Pianeta Amiche Arcigay, abbiamo vinto un bando della presidenza del Consiglio dei Ministri da 180mila euro, che ci permetterà, per i prossimi 18 mesi, di costruire anche a Verona, come in tante altre città più o meno grandi del nostro Paese, un centro anti discriminazioni dettate da orientamento sessuale e identità di genere”.

“Questo – prosegue – è importantissimo non solo per dare visibilità alle discriminazioni che esistono sul nostro territorio e per trovare delle soluzioni, ma anche per fare un passo in avanti nell’erogazione dei servizi del Comune soprattutto in un’ottica di sussidiarietà, ovvero di collaborazione col Terzo Settore e con quelle realtà che, come abbiamo sempre detto e dimostrato, accoglievano dei target in difficoltà che la Pubblica amministrazione non vedeva. Questo progetto ci permette di essere al fianco dei nostri concittadini, delle nostre concittadine e dei nostri concittadin*, e di supportarli anche in quei luoghi dove si verificano queste violazioni”.

Il centro nasce grazie alla collaborazione tra Pianeta Milk – Verona LGBT Center, Circolo Pink LGBTE e Comunità dei Giovani, con il supporto del Comune di Verona – Assessorato alle Pari Opportunità e di UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.

I servizi di Rainbow House Verona.

Lo Sportello è aperto su appuntamento nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 17 alle 19, martedì dalle 9 alle 11, mercoledì dalle 14 alle 16, giovedì dalle 17 alle 19 e venerdì dalle 12 alle 14.

È possibile prenotare un appuntamento scrivendo al numero 393 5827733 oppure inviando una mail a info@rainbowhouseverona.eu dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 17. Tutte le informazioni sui servizi, le modalità di accesso e gli orari di apertura sono disponibili sul sito ufficiale https://rainbowhouseverona.eu/it/

Il progetto è stato presentato oggi alla presenza di Irene Villa di Rainbow House Verona, Serena Cavalletti di Arcigay Verona, Gianni Zardini di Circolo Pink e Alessia Urban di Comunità dei Giovani.