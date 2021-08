Verona in corsa per gli Oscar del turismo.

Verona corre per gli Oscar del Turismo di Roma. E lo fa portando sul grande schermo gli occhi di Giulietta, il tramonto sul ponte Scaligero, il brulicare dei visitatori in Arena, ma anche il buon vino e i percorsi tra le valli. Il cortometraggio VisitVerona è infatti in nomination per il premio ‘miglior video di promozione turistica’ all’International Tour Film Festival di Roma. Pochi secondi che vorrebbero racchiudere l’essenza della bellezza scaligera, con il preciso obiettivo di incuriosire il visitatore e indirizzarlo a scoprire tour, itinerari del centro storico ma anche le perle di lago e montagna.

Il video, diretto da Matteo Archondis, è stato voluto dal Comune di Verona per la prima piattaforma virtuale dedicata al turismo scaligero, approdata sul web lo scorso anno. In gara anche altri 7 cortometraggi, realizzati per mettere in luce le bellezze di Trentino, Dalmazia, Capodistria, Emilia Romagna, L’Aquila, Monselice e il pellegrinaggio a Santo Efisio. La giuria si pronuncerà il prossimo 3 ottobre, quando verrà decretato il vincitore degli ‘Oscar del Turismo’.

“Una bella vetrina per mostrare al mondo le nostre bellezze, attraverso l’occhio artistico di chi ha diretto e realizzato il video dedicato a Verona – spiega l’assessore al Turismo Francesca Toffali -. Siamo orgogliosi di essere stati candidati a questo premio, ora attendiamo la decisione della giuria, felici comunque di partecipare ad un evento così importante per la prima volta. Un’occasione per rilanciare a livello internazionale la promozione turistica della città e di tutto il territorio circostante, dopo il brutto periodo che abbiamo vissuto”.