Sicurezza stradale a Verona: 74 incidenti in 20 giorni, 134 multe, sequestro di droga.

Polizia locale di Verona al lavoro per la sicurezza: il bilancio operativo tra controlli sullo spaccio di droga e codice della strada. Tra incidenti, stupefacenti e “furbetti” del codice, la municipale stringe le maglie. Dai quartieri al centro storico, gli agenti hanno messo in campo una vera e propria task force per la sicurezza urbana.

Sangue sulle strade: picco di incidenti.

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati tre incidenti stradali, portando il tragico computo da inizio anno a 74 sinistri. L’episodio più grave si è verificato nel pomeriggio in via Roveggia, all’incrocio con Strada dell’Alpo. Uno scontro tra una Citroen C3 e una moto Piaggio Liberty ha coinvolto due minorenni, entrambi trasferiti d’urgenza al Polo Confortini. Pochi minuti dopo, un altro scontro ha visto protagonisti un ciclista e una Seat Ibiza all’incrocio tra via Quinzano e via Bresciani. In questo caso, le ferite sono state lievi. A chiudere il bollettino, un tamponamento a catena in viale Gardesane tra tre vetture (Polo, Opel Combo e Ford Focus) con una donna rimasta lievemente ferita.

Tolleranza zero in Piazza Pradaval: fiuto contro lo spaccio.

Il controllo del territorio ha dato frutti importanti nella lotta al degrado urbano. Le Unità Cinofile, durante i pattugliamenti nei quartieri, hanno scovato mezzo etto di hashish nascosto nei pressi di piazza Pradaval. Nell’area sono stati identificati dodici minorenni. Complessivamente, i controlli hanno portato all’identificazione di 56 persone e al monitoraggio di 765 veicoli, tra i quali è stata recuperata un’auto rubata nei primi giorni di gennaio.

Multe e sanzioni: dai cellulari ai monopattini.

Sul fronte della disciplina stradale, la polizia locale ha confermato una linea di estremo rigore contro le “cattive abitudini” dei veronesi. Sono stati 134 i verbali staccati per divieto di sosta, con sei rimozioni coatte per intralcio o occupazione abusiva di stalli riservati ai disabili. Il bilancio dei controlli tecnici è altrettanto fitto.

2 auto sequestrate perché prive di assicurazione.

perché prive di assicurazione. 6 veicoli sanzionati per mancata revisione.

per mancata revisione. 4 automobilisti multati per l’uso dello smartphone alla guida.

per l’uso dello smartphone alla guida. 5 sanzioni a monopattinisti sorpresi a circolare senza casco.

sorpresi a circolare senza casco. 1 denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Sul fronte della convivenza civile, sono state accertate quattro violazioni al Regolamento di Polizia Urbana, di cui la metà legate al disturbo della quiete pubblica per rumori molesti.