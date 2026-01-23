Un 49enne arrestato dai carabinieri di Cerea: affidato ai servizi sociali, viola le prescrizioni e finisce in carcere a Montorio.

Il 20 gennaio scorso i carabinieri di Cerea hanno arrestato un 49enne veronese: l’uomo si trovava dal novembre 2024 sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, così come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia, in quanto già detenuto dovendo espiare la pena residua della reclusione per 1 anno, 4 mesi e 11 giorni per ricettazione e associazione per delinquere.

Tuttavia il 49enne, nel tempo, aveva dato corso a una serie di violazioni delle prescrizioni impostegli, tutte documentate e riferite dagli organi preposti al controllo alla competente Autorità Giudiziaria scaligera che emetteva l’ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva a seguito della revoca dell’affidamento in prova.

Pertanto, dopo le formalità di rito, il 49enne è stato condotto dai carabinieri di Cerea presso la Casa circondariale di “Verona – Montorio”.