Verona, il Comune riqualifica 33 appartamenti “intelligenti” per anziani

Il Comune di Verona riqualifica 33 appartamenti per anziani non autosufficienti e persone senza fissa dimora.

Il Comune di Verona ha ottenuto quasi 800mila euro di finanziamenti dall’Unione Europea per ristrutturare 33 appartamenti destinati ad anziani non autosufficienti e persone in condizioni di estrema povertà. Le abitazioni si trovano in Borgo Venezia, Borgo Milano e San Michele e saranno pronte entro marzo 2026 grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Sostegno agli anziani e ai più fragili.

L’assessore alle Politiche sociali e abitative, Luisa Ceni, ha spiegato l’obiettivo dell’iniziativa: “Non vogliamo istituzionalizzare gli anziani, ma offrire loro alloggi attrezzati che permettano di restare a casa, ricevendo l’assistenza necessaria in un ambiente che favorisca l’autonomia”.

Gli appartamenti di via Alessandro Volta, in Borgo Venezia, saranno dedicati a persone over 65 con fragilità fisiche. “Questi alloggi saranno dotati di tecnologia avanzata per garantire il collegamento con i servizi sociali e sanitari, assicurando così un supporto costante agli inquilini”, ha precisato l’assessore.

L’investimento complessivo per la riqualificazione di questi 27 appartamenti è di 712.504 euro, di cui 150mila finanziati direttamente da Agec, l’ente che gestisce gli edifici comunali.

Alloggi per persone senza fissa dimora.

Un’altra parte dei fondi sarà destinata alla ristrutturazione di sei appartamenti in via Gela (Borgo Milano) e via Guglielmi (San Michele). Queste abitazioni rientrano nel progetto europeo “Housing First”, pensato per offrire un primo passo verso una vita più stabile a chi si trova in situazioni di grave marginalità.

“Vogliamo completare il percorso di reinserimento sociale avviato con strutture come il dormitorio di Veronetta e il centro del Camploy. L’obiettivo è dare un’opportunità concreta alle persone senza dimora, accompagnandole verso una nuova autonomia“, ha spiegato l’assessore Ceni.

Per questi interventi sono stati assegnati al Comune 232.503 euro, con i quali Agec provvederà alla riqualificazione degli alloggi. Le persone che potranno beneficiarne saranno individuate entro la fine dell’anno.