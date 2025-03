Gli trovano oltre un chilo di cocaina e migliaia di euro in casa: arrestato

Nella sua casa di San Bonifacio aveva oltre un chilo di cocaina e migliaia di euro: arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Gli trovano oltre un chilo di cocaina e migliaia di euro in casa a San Bonifacio: arrestato per spaccio. Nei giorni scorsi, la Guardia di finanza di Soave ha effettuato un controllo su strada nei confronti di un cittadino nordafricano gravato da numerosi precedenti. L’atteggiamento tenuto dall’individuo durante il controllo avvalorava i sospetti dei finanzieri, che procedevano ad effettuare un’ispezione più approfondita, rinvenendo sulla sua persona tre involucri di plastica contenenti cocaina.

La successiva perquisizione, estesa all’abitazione dell’uomo, a San Bonifacio, ha consentito di sequestrare oltre un chilo di cocaina, nonché hashish e denaro contante, presunto provento dell’attività di spaccio, per un totale di 5mila euro. Nel corso dell’ispezione, sono stati rinvenuti anche un telefono cellulare e diversi strumenti utilizzati per il confezionamento della droga, tra cui un bilancino di precisione e un coltellino per lo spacchettamento.

L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio, e sono stati sequestrati oltre 1,3 chilogrammi di sostanza stupefacente. Dall’inizio dell’anno, gli interventi svolti dalle Fiamme Gialle veronesi hanno consentito di denunciare 14 persone all’Autorità Giudiziaria (di cui 6 in stato di arresto) e segnalare 16 persone all’Autorità Prefettizia.