“Emergenza furti in casa a Verona”: i dati dell’osservatorio Censis-Verisure

“Emergenza furti in casa, Verona in prima linea”: i dati dell’Osservatorio Censis-Verisure.



Il Veneto si conferma tra le regioni italiane più vulnerabili ai furti in casa, e Verona è una delle province maggiormente colpite. Secondo il terzo rapporto dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, la regione ha registrato un aumento dell’11,2% dei furti rispetto all’anno precedente, con un totale di 15.892 episodi nel 2023. Un dato allarmante che pone il Veneto al quarto posto a livello nazionale per incidenza del fenomeno, con 32,8 furti ogni 10 mila abitanti, ben 7,8 punti sopra la media italiana, secondo i dati.

Verona tra le province più colpite.

Tra le province venete, “Verona spicca per l’elevata incidenza di furti in abitazione“. I dati dell’Osservatorio hanno evidenziato 3.471 casi registrati nel 2023, pari a un tasso di 37,4 furti ogni 10 mila abitanti, la città scaligera è tra le più esposte al fenomeno a livello nazionale. Accanto a Verona, anche Padova (3.238 casi, 34,8 ogni 10.000 abitanti) e Venezia (2.906 casi, 34,8 ogni 10.000 abitanti) evidenziano un trend preoccupante. Il report conferma che le aree metropolitane e i grandi centri urbani sono i più colpiti dai furti in casa.

Il Veneto al nono posto nell’Indice di Sicurezza Domestica.

Nonostante il numero elevato di furti, il Veneto si posiziona al nono posto nell’Indice di Sicurezza Domestica stilato da Censis e Verisure, con un punteggio di 101,9 leggermente superiore alla media nazionale di 100.