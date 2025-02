Villa “Il Girasole” porta il design “veronese” in Ucraina

San Martino: Il design italiano della “rotante” Villa Girasole conquista l’Ucraina.



Villa Il Girasole di Marcellise – San Martino Buon Albergo a Verona, ha partecipato all’Italian Design Day 2025 in Ucraina. Questo evento, organizzato dall’Ambasciata Italiana a Kiev con l’Istituto Italiano di Cultura e l’Agenzia Ice, ha avuto come tema “Design per la Ricostruzione: Inclusività e Innovazione” e si è svolto al Politecnico “Igor Sikorsky” di Kiev.

Un evento per il futuro dell’architettura.

L’Italian Design Day ha riunito esperti, studenti e professionisti del settore per discutere il ruolo del design nella ricostruzione dell’Ucraina. L’incontro si è aperto con gli interventi dell’Ambasciatore Carlo Formosa, della Vice Ministra alla Cultura Anastasia Bondar e del Rettore Anatolii Melnychenko, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione internazionale.

Villa Il Girasole: innovazione e sostenibilità.

Durante l’evento, Villa Il Girasole ha condiviso la sua storia e i suoi valori, dimostrando come il design possa essere inclusivo e sostenibile. In collaborazione con Id Group, specializzato in innovazione edilizia, è stato presentato l’uso delle tecnologie avanzate come il Building Information Modeling, che permette di rendere più accessibili e sostenibili anche gli edifici storici.

La Fondazione Villa Il Girasole ha raccontato la storia della villa girevole, un progetto visionario che unisce ingegneria, architettura e rispetto per l’ambiente. Questo patrimonio continua a ispirare nuove generazioni con il suo design all’avanguardia.

Mostra fotografica e scambio culturale.

Durante l’evento, è stata allestita una mostra fotografica dedicata a Villa Il Girasole, che resterà esposta al Politecnico di Kiev per diverse settimane prima di essere trasferita all’Ambasciata Italiana.

L’evento ha favorito uno scambio di idee tra esperti italiani e ucraini, affrontando temi come la digitalizzazione dell’edilizia e la progettazione di spazi inclusivi. Studi di architettura locali hanno presentato le loro visioni, contribuendo a un dialogo costruttivo tra know-how italiano e necessità del territorio.