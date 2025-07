Verona Sud, via libera alla Variante della Statale 12: lavori da settembre per decongestionare il traffico

L’Anas ha assegnato l’appalto per la realizzazione della Variante alla Statale 12: parte l’opera che cambierà Verona Sud. I lavori preliminari inizieranno già a settembre. Si tratta di una nuova strada lunga 14,5 chilometri che collegherà Verona Sud a Isola della Scala, passando per diversi comuni della provincia. Il valore dell’appalto è di oltre 179 milioni di euro, mentre l’investimento complessivo supera i 263 milioni.

L’annuncio è stato dato questa mattina in conferenza stampa dalla vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti e dall’assessora comunale Alessia Rotta, intervenuta in rappresentanza dell’assessore Tommaso Ferrari, che ha seguito il progetto per il Comune di Verona.

Ha dichiarato Alessia Rotta: “Questa strada sarà essenziale per Verona Sud: si collegherà con la nuova Strada di Gronda e creerà un sistema di viabilità che ridurrà il traffico nella zona”.

I comuni coinvolti.

La nuova strada interesserà i territori dei comuni di Verona, Castel d’Azzano, Buttapietra, Vigasio e Isola della Scala. Nel Comune di Verona in particolare, la Variante comprenderà il Tratto 5 della Strada di Gronda, ovvero il collegamento tra la bretella T4-T9 all’altezza dell’Interporto e la tangenziale sud, in prossimità dello svincolo “Alpo”.

L’intervento sarà realizzato da ANAS, che si occuperà sia della progettazione esecutiva che dei lavori.