Senza documenti e ricercato: 41enne arrestato a Verona

Verona Santa Lucia, arrestato 41enne senza documenti: era ricercato.

È finito in manette ieri sera a Verona in zona Santa Lucia, un uomo di 41 anni cittadino tunisino senza documenti, era ricercato dalla Polizia: arrestato. A rintracciarlo, intorno alle 23, è stata una pattuglia della Polizia di Stato, durante un controllo in uno dei negozi lungo stradone Santa Lucia.

L’uomo era senza documenti, e proprio questo ha insospettito gli agenti, che lo hanno accompagnato in Questura per identificarlo. Dai controlli è emerso che era ricercato: su di lui c’era una condanna definitiva a 3 anni e 11 mesi di carcere.

A conclusione delle formalità di rito, il 41enne è stato arrestato e portato in carcere a Montorio.