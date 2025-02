Vacanze al mare o sul Lago di Garda per over 65: come prenotare

Si parte: vacanze in campeggio per over 65 veronesi, come prenotarsi.

Anche quest’anno il Comune di Verona offre ai cittadini over 65 la possibilità di trascorrere una settimana di vacanza in case mobili all’interno di campeggi e villaggi turistici in località di mare o sul Lago di Garda.

Quando e come prenotare.

Le prenotazioni aprono venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 9. Online: link attivo sul sito del Comune. Telefonicamente ai numeri 045 8078635 – 8078637. Non è possibile prenotare via e-mail.

Solo dopo la prenotazione, bisogna inviare via mail il modulo di domanda compilato, qui. Poi, versare un acconto di 100 euro seguendo le istruzioni ricevute nella conferma della prenotazione.

Chi può partecipare.

Residenti nel Comune di Verona con almeno 65 anni. Isee inferiore a 30 mila euro che deve essere presentato entro il 28 febbraio 2025, altrimenti la prenotazione sarà annullata.

Se il valore Isee è superiore a 30 mila euro, è possibile fare richiesta a partire dal 14 febbraio, inviando una mail qui con specificati il campeggio scelto, il periodo desiderato e il proprio contatto telefonico.

Case mobili disponibili.

Standard (25 mq): cucina, una camera matrimoniale, una cameretta con 2/3 letti singoli, bagno con doccia. Premium/Plus (solo in alcuni campeggi): una camera matrimoniale e due camerette con due letti singoli ciascuna.

Incluso nel prezzo: affitto della casa mobile, acqua, gas ed elettricità. Non incluso: biancheria da letto e cucina, aria condizionata, tassa di soggiorno, servizio spiaggia. Il costo del viaggio è a carico dei partecipanti.

Cani.

Ammessi solo di piccola e media taglia (massimo uno per casa mobile). Non ammessi nei campeggi: Laguna Village, Ca’ Savio e Cisano San Vito. Costo extra: da 50 a 120 euro a settimana + 120 euro di cauzione (di cui 20 euro per pulizia obbligatoria).

Lista d’attesa e settimane aggiuntive.

Ogni persona può prenotare una sola settimana. Per una seconda settimana bisogna mettersi in lista d’attesa. Se il turno desiderato è pieno, è possibile chiedere di essere inseriti in lista d’attesa via mail o telefono allo 0458078635.