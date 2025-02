Sanremo in salsa veronese: Maria Tomba debutta stasera

Maria Tomba, talento veronese, debutta stasera al festival di Sanremo.

La musica veronese debutta a Sanremo: Maria Tomba, giovane cantante di 22 anni, calcherà questa sera il palco dell’Ariston per il 75esimo Festival della canzone italiana. Selezionata tra le Nuove Proposte, Maria porterà in scena il brano “Goodbye (voglio good vibes)”, una canzone che unisce ironia e leggerezza con un sound contemporaneo.

Maria non è solo voce e talento, ma anche personalità. Per la sua esibizione, rimarrà fedele al suo stile inconfondibile, presentandosi in pigiama. L’appuntamento quindi è per questa sera, mercoledì 12 febbraio, quando inizierà ufficialmente la gara dedicata ai giovani talenti.