Ricoverati all’ospedale di Verona con la sindrome del bambino scosso

Due bambini sarebbero ricoverati all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, con la sindrome del bambino scosso: indagini in corso.

Due neonati sarebbero attualmente ricoverati all’ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, a Verona, con il sospetto di sindrome del bambino scosso, o shaken baby. A rivelarlo è il quotidiano L’Arena. I piccoli sarebbero arrivati in ospedale in momenti diversi, uno durante le festività natalizie e l’altro il mese scorso.

La polizia, come riporta il quotidiano scaligero, starebbe indagando su entrambi i casi, uno avvenuto in città e l’altro in provincia, per capire se le lesioni riportate siano il risultato di episodi di violenza. Al momento non ci sono indagati e gli inquirenti stanno analizzando il contesto familiare per verificare eventuali responsabilità.

La sindrome del bambino scosso è una grave forma di abuso infantile che può causare danni cerebrali permanenti, problemi motori e, nei casi più gravi, la morte. Non è escluso che le lesioni possano essere state causate involontariamente, magari da genitori esasperati dal pianto continuo dei piccoli. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica degli eventi.