Università di Verona, tornano le Open Weeks per le future matricole

Scegliere il domani: al via le settimane di orientamento Open Weeks dell’Università di Verona.

Inizia oggi, lunedì 19 gennaio, una settimana decisiva per migliaia di studenti delle scuole superiori: al via le Open Weeks dell’Università di Verona. Si tratta di cinque giorni di incontri intensi dedicati alla scoperta dell’offerta formativa e dei servizi di ateneo.

L’iniziativa, che si concluderà il 23 gennaio, è pensata per accompagnare futuri studenti, famiglie e docenti in un orientamento consapevole tra corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico.

Un ponte tra scuola e università.

“L’occasione è particolarmente importante perché consente alle studentesse e agli studenti di entrare in contatto con i loro futuri docenti e con le strutture che li ospiteranno”, ha dichiarato Cosimo Munari, delegato della Rettrice per le Politiche di orientamento. Durante gli incontri, i partecipanti potranno non solo approfondire i programmi di studio e gli sbocchi professionali, ma anche interagire direttamente con i tutor e gli studenti universitari già attivi negli sportelli dedicati.

Il programma della settimana

Il calendario degli appuntamenti è fitto e tocca tutti i principali poli dell’ateneo.

Lunedì 19 gennaio: La settimana si apre alle ore 9:00 al Silos di Ponente con le aree di Economia e Management (collegata in streaming con Vicenza), seguite nel pomeriggio dalle Scienze Giuridiche presso il Palazzo di Giurisprudenza.

La settimana si apre alle al Silos di Ponente con le aree di (collegata in streaming con Vicenza), seguite nel pomeriggio dalle presso il Palazzo di Giurisprudenza. Martedì 20 gennaio: Riflettori puntati sul polo di Borgo Roma per le Professioni Sanitarie e le Scienze Nutraceutiche (8:30-15:00). Dalle 15:00, al polo Zanotto, spazio al dipartimento di Lingue e letterature straniere .

Riflettori puntati sul polo di Borgo Roma per le e le (8:30-15:00). Dalle 15:00, al polo Zanotto, spazio al dipartimento di . Mercoledì 21 gennaio: Giornata dedicata all’area umanistica presso il polo Zanotto, con focus su Lettere, Arti e Comunicazione (ore 10:00) e, nel pomeriggio, su Formazione, Filosofia e Servizio Sociale .

Giornata dedicata all’area umanistica presso il polo Zanotto, con focus su (ore 10:00) e, nel pomeriggio, su . Giovedì 22 gennaio: Protagoniste le scienze dure a Ca’ Vignal, con presentazioni di Informatica , Ingegneria per la medicina di innovazione e Biotecnologie tra le 9:30 e le 14:30.

Protagoniste le scienze dure a Ca’ Vignal, con presentazioni di , e tra le 9:30 e le 14:30. Venerdì 23 gennaio: Chiusura dedicata alla pratica con visite guidate alle strutture di Scienze Motorie (Palazzetto Gavagnin) e ai laboratori di Scienze e tecnologie viticole ed enologiche a Villa Lebrecht (San Pietro in Cariano).

Come partecipare.

Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito, ma è prevista l’iscrizione obbligatoria tramite il sito ufficiale dell’ateneo, valida anche per gli eventuali accompagnatori. Per chi è già proiettato verso le lauree magistrali, l’appuntamento è già fissato per il secondo ciclo di incontri che si terrà dal 4 all’8 maggio 2026.