Università di Verona, tornano le Open Weeks per le future matricole

Scegliere il domani: al via le settimane di orientamento Open Weeks dell’Università di Verona.
Inizia oggi, lunedì 19 gennaio, una settimana decisiva per migliaia di studenti delle scuole superiori: al via le Open Weeks dell’Università di Verona. Si tratta di cinque giorni di incontri intensi dedicati alla scoperta dell’offerta formativa e dei servizi di ateneo.
L’iniziativa, che si concluderà il 23 gennaio, è pensata per accompagnare futuri studenti, famiglie e docenti in un orientamento consapevole tra corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico.
Un ponte tra scuola e università.
“L’occasione è particolarmente importante perché consente alle studentesse e agli studenti di entrare in contatto con i loro futuri docenti e con le strutture che li ospiteranno”, ha dichiarato Cosimo Munari, delegato della Rettrice per le Politiche di orientamento. Durante gli incontri, i partecipanti potranno non solo approfondire i programmi di studio e gli sbocchi professionali, ma anche interagire direttamente con i tutor e gli studenti universitari già attivi negli sportelli dedicati.
Il programma della settimana
Il calendario degli appuntamenti è fitto e tocca tutti i principali poli dell’ateneo.
- Lunedì 19 gennaio: La settimana si apre alle ore 9:00 al Silos di Ponente con le aree di Economia e Management (collegata in streaming con Vicenza), seguite nel pomeriggio dalle Scienze Giuridiche presso il Palazzo di Giurisprudenza.
- Martedì 20 gennaio: Riflettori puntati sul polo di Borgo Roma per le Professioni Sanitarie e le Scienze Nutraceutiche (8:30-15:00). Dalle 15:00, al polo Zanotto, spazio al dipartimento di Lingue e letterature straniere.
- Mercoledì 21 gennaio: Giornata dedicata all’area umanistica presso il polo Zanotto, con focus su Lettere, Arti e Comunicazione (ore 10:00) e, nel pomeriggio, su Formazione, Filosofia e Servizio Sociale.
- Giovedì 22 gennaio: Protagoniste le scienze dure a Ca’ Vignal, con presentazioni di Informatica, Ingegneria per la medicina di innovazione e Biotecnologie tra le 9:30 e le 14:30.
- Venerdì 23 gennaio: Chiusura dedicata alla pratica con visite guidate alle strutture di Scienze Motorie (Palazzetto Gavagnin) e ai laboratori di Scienze e tecnologie viticole ed enologiche a Villa Lebrecht (San Pietro in Cariano).
Come partecipare.
Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito, ma è prevista l’iscrizione obbligatoria tramite il sito ufficiale dell’ateneo, valida anche per gli eventuali accompagnatori. Per chi è già proiettato verso le lauree magistrali, l’appuntamento è già fissato per il secondo ciclo di incontri che si terrà dal 4 all’8 maggio 2026.