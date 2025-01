Una seconda vita dell’albero di Natale: “L’idea piace ai veronesi”

Continua a Verona l’iniziativa “Dona una seconda vita al tuo albero di Natale”.

Sembra piacere ai veronesi l’iniziativa “Dona una seconda vita al tuo albero di Natale, non disfartene” dell’assessorato all’arredo urbano del comune di Verona. Una quindicina di cittadine e cittadini, di tutte le età, hanno consegnato gli abeti utilizzati come decorazioni durante le feste abete nelle serre di Amia, vicino alla Diga del Chievo. Amia provvederà a ricollocarli in luoghi idonei alla loro crescita, nelle aree verdi della città.

“Sono sempre meno diffusi gli abeti veri, – sottolinea l’assessore, Federico Benini – ma mentre i loro “cugini” in plastica finiscono in cantina o in soffitta per essere riutilizzati l’anno successivo, essi finiscono di solito in discarica. Oggi diamo una seconda possibilità a una quindicina di alberi, grazie alla disponibilità e buona volontà delle persone che ce li hanno donati. Persone che rappresentano un esempio di attenzione e sensibilità per un ambiente più vivibile, una migliore qualità dell’aria e il rispetto delle risorse naturali”.

La stessa sensibilità che ha contraddistinto le 180 persone che, qualche settimana fa, in occasione del cambio di arredo floreale del Ponte Catena, sono venuta a ritirare le diplodeie. E’ stata data una seconda occasione anche a queste piante estive che sono state ricollocate in ambienti più protetti.