Ufficiale, Cecilia Gasdia nominata Sovrintendente della Fondazione Arena

Cecilia Gasdia nominata Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona.

Adesso, dopo il caos, le polemiche e la spaccatura degli ultimi giorni, è ufficiale: Cecilia Gasdia è stata nominata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano Sovrintendente della Fondazione Arena. Un bis che la porterà dritta fino al 2028.

La nomina arriva in seguito alla proposta, deliberata a maggioranza dal Consiglio di Indirizzo dell’ente nella seduta di ieri, 2 marzo. Seduta che ha sancito la spaccatura all’interno della Fondazione Arena. I 4 voti a favore sono infatti stati quelli in quota a Ministero, Regione Veneto, Camera di Commercio e Cattolica Assicurazioni-Gruppo Generali, mentre il Comune di Verona, con i suoi 3 voti contrari alla proposta-Gasdia, è finito in minoranza.

L’incarico di Cecilia Gasdia come Sovrintendente della Fondazione Arena, annuncia il ministero, avrà durata fino alla naturale scadenza del Consiglio di indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica, ovvero nel 2028.

In mattinata il sindaco Damiano Tommasi aveva parlato di “decisione presa fuori da Verona, e non linea con gli interessi della città”. Posizione condivisa dai consiglieri di Traguardi: “Le logiche della politica nazionale e il tornaconto personale hanno prevalso sugli interessi della città. Non può essere descritta in altro modo l’operazione che ha portato alla riconferma di Cecilia Gasdia come sovrintendente della Fondazione Arena di Verona“, scrivono in una nota.