Boom di turisti in treno per il ponte: tra le mete, Verona e Veneto

Ponte del 2 giugno, milioni di Italiani viaggeranno in treno: tra le mete Verona e Veneto.

Verona e il Veneto si preparano ad accogliere migliaia di visitatori in occasione del ponte del 2 giugno, parte del grande flusso di 7 milioni di viaggiatori che, tra il 30 maggio e il 3 giugno, sceglieranno il treno per spostarsi in tutta Italia.

A dirlo è il Gruppo FS Italiane, che ha potenziato la propria offerta attraverso Trenitalia e Busitalia, puntando su una mobilità sempre più accessibile e sostenibile.

Il Veneto tra le destinazioni preferite del Regionale.

Molti turisti hanno scelto il Veneto come meta per un viaggio “slow” e culturale. I treni regionali sono protagonisti di questa tendenza: ogni giorno effettuano oltre 6 mila corse, raggiungendo circa 1.700 località in tutta Italia. In particolare, in Veneto si confermano mete molto richieste sia le città d’arte come Verona, Padova e Venezia, sia le aree lagunari e i piccoli borghi.

Verona, in particolare, si distingue come punto di riferimento per chi cerca un turismo culturale, ma anche per chi vuole muoversi verso il Lago di Garda, le colline vitivinicole della Valpolicella o i borghi della provincia. Il Regionale è il mezzo ideale per visitare la città dell’Arena e di Giulietta, grazie a corse frequenti e a un servizio integrato con bus e altri mezzi locali.

I servizi intermodali per scoprire il territorio.

Busitalia offre collegamenti combinati treno+bus anche in Veneto, tra cui il Chioggia-Sottomarina Link, pensato per facilitare gli spostamenti verso la costa e le località balneari. Tra i servizi più funzionali c’è anche il collegamento tra Padova e l’Aeroporto di Venezia Marco Polo, pensato per agevolare il turismo internazionale.

