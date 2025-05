Dal click al touch: Hiro Design inaugura il suo primo negozio fisico a Verona.

Dopo sette anni di vendita online, Hiro Design, brand di arredamento e complementi d’arredo, ha scelto di aprire un negozio “fisico”, e lo fa a Verona con il suo primo store in via Lungadige Re Teodorico 2, a pochi passi dal centro città.

Non è solo un negozio. È un vero e proprio spazio esperienziale, pensato per dare forma concreta a ciò che finora viveva solo sul web. Una sorta di “casa” per la community Hiro, nata e cresciuta online, che ora può finalmente toccare con mano i materiali, vedere dal vivo le combinazioni di colori, e immergersi nell’universo estetico del marchio.