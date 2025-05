A Bardolino, Garda e Costermano arriva il bike sharing 

Accordo storico: Garda, Bardolino e Costermano lanciano un bike sharing condiviso con 75 e-bike Lime.

Un bike sharing condiviso tra i Comuni di Garda, Bardolino e Costermano sul Garda capace di promuovere una mobilità sostenibile e di valorizzare il patrimonio naturale e culturale. L’accordo è stato presentato giovedì 29 maggio nel municipio di Garda. Erano presenti i tre sindaci: Davide Bendinelli (Garda), Daniele Bertasi (Bardolino) e Stefano Passarini (Costermano).

Quando.

Il servizio partirà in via sperimentale con 75 biciclette elettriche a disposizione dei tre Comuni. L’accordo è stato raggiunto con Lime, una società di micromobilità condivisa presente in oltre 285 città del mondo.

Come.

La modalità di utilizzo è semplice: bisogna installare l’app di Lime, controllare sulla mappa il posizionamento e la disponibilità dei mezzi con la possibilità di prenotarli per 10 minuti, e collegarsi poi al mezzo attraverso il QR code, attivando il servizio scegliendo la modalità di pagamento (carta di credito, PayPal, Google Pay, Apple Pay). La bici elettrica potrà essere usata solo nelle zone consentite (altrimenti non funziona) e parcheggiata negli stalli indicati dall’app.