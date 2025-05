Ritardatari: al via le iscrizioni fuori termine per le scuole dell’infanzia comunali di Verona.

Per le famiglie che non sono riuscite a fare le iscrizioni per i propri figli alle scuole dell’infanzia comunali di Verona nei termini previsti, da sabato 1° giugno fino al 31 ottobre 2025 sarà infatti possibile presentare domanda fuori termine per le iscrizioni dell’anno scolastico 2025/2026.

La procedura è semplice e completamente digitale: l’iscrizione va effettuata esclusivamente online tramite il sito ufficiale del Comune di Verona (www.comune.verona.it), utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Si tratta di un’opportunità utile per tutte quelle famiglie che, per vari motivi, non hanno partecipato alla prima finestra di iscrizioni e che ora desiderano accedere ai servizi educativi comunali per i propri bambini.

Per ogni dubbio o richiesta di assistenza, è a disposizione il Punto Telefonico Unico per i Servizi Educativi e dell’Istruzione, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, al numero 045 2212211. Gli operatori forniranno supporto sia tecnico sia informativo per guidare le famiglie nella compilazione della domanda.