Monitoraggio sul turismo nel Veronese, dalla città al lago di Garda: stagione positiva, fra prenotazioni last minute e meteo.

Prosegue il monitoraggio dell’andamento turistico nel Veronese a cura dell’Osservatorio Turistico Verona Garda, supportato da piattaforme come HBenchmark e Lighthouse. I dati aggiornati alla prima settimana di luglio 2025 evidenziano una stagione positiva, anche se influenzata da prenotazioni last-minute e fattori esterni come il meteo.

Extra-alberghiero: Verona e lago di Garda in linea con il 2024.

Nel Comune di Verona, le strutture extra-alberghiere hanno registrato 3.000 stanze occupate, metà delle quali nel centro storico, con una permanenza media di 2 notti e una tariffa giornaliera (ADR) di 242 euro. Il mese di luglio mostra un lieve calo rispetto al 2024, mentre agosto si mantiene stabile con un’ADR in crescita (+30 euro rispetto all’anno precedente).

Sulla sponda veneta del lago di Garda, l’occupazione media è di 5.000 stanze nella prima settimana di luglio, con permanenze di 5 notti e una tariffa media di 245 euro. Per il mese in corso, si stima una media di 2.600 notti prenotate. Agosto segna una leggera crescita di prenotazioni rispetto al 2024 e un ADR stabile a 260 euro.

Strutture alberghiere: performance elevate nei weekend.

A Verona città, gli hotel toccano picchi del 94% di occupazione, trainati dagli eventi lirici come La Traviata. La domanda è cresciuta del +8,6% negli ultimi 30 giorni, in particolare per eventi musicali. In settimana si registra un lieve calo di occupazione, attribuito alle temperature elevate.

Sulle sponde del Garda, l’occupazione alberghiera è all’80%, con un incremento di +2 punti rispetto al 2024. Crescono i ricavi, soprattutto nell’Alto Lago grazie alla formula B&B. Il canale Diretto Offline è in crescita e si registra una leggera flessione dell’occupazione prevista da luglio a novembre.

Camping: meteo penalizza le prenotazioni ma regge l’interesse.

Nel settore open air, si nota un calo di -4,8 punti percentuali nell’occupazione nella prima settimana di luglio, dovuto all’instabilità meteorologica. In controtendenza, crescono le prenotazioni per Bungalow e Mobile Home. La clientela è sempre più attenta alle previsioni meteo, prenotando a ridosso della partenza.