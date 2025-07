Acque Veronesi al lavoro in mezza città, il punto sui cantieri

Acque Veronesi: il punto sui cantieri in città. Proseguono i lavori in via Marsala, da venerdì 11 riapre via IV Spade.

Proseguono i lavori di Acque Veronesi per riammodernare le infrastrutture idriche e fognarie in diversi quartieri della città di Verona. L’obiettivo rimane quello di portare a termine le opere entro l’inizio del nuovo anno scolastico.

In via Marsala si sta procedendo alla posa delle nuove condotte acquedottistiche che miglioreranno il servizio nel quartiere Valdonega. I lavori, inseriti nel progetto “DRIVer” (Digitalizzazione Rete Idrica Verona), hanno interessato il tratto tra via Ippolito Nievo e largo Bruno Castiglioni. Da lunedì 14 luglio il cantiere si sposterà invece nel tratto di strada compreso tra via Nievo e Via dei Colli, con l’istituzione del senso unico alternato e del divieto di sosta nel tratto coinvolto.

Nella giornata di domani, venerdì 11 luglio, riaprirà al traffico via IV Spade dopo aver completato la sostituzione di un tratto della condotta fognaria. Ottimizzando l’attività di cantiere predisposta, è stata messa mano anche alla rete idrica per un complessivo riammodernamento. In totale sono stati sostituiti circa 180 metri tra reti idriche e fognarie e sono stati rifatti circa 40 allacciamenti, per un costo complessivo di 300 mila euro.

Infine, entro la fine della prossima settimana termineranno anche i lavori in via Arche Scaligere, dove è in corso la sostituzione di una condotta fognaria danneggiata e, in concomitanza, anche di un tratto di acquedotto risultato ormai vetusto. La via rimane temporaneamente chiusa alla circolazione degli automezzi.