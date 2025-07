A Verona tornano i “Ristoranti tipici” con i prodotti della stagione.

Tutto il gusto dell’estate sulle tavole dei ristoranti tipici di Verona. Al via da sabato 5 luglio, il nuovo appuntamento stagionale del quarto ciclo delle iniziative promosse dal Comune in collaborazione con i ‘Ristoranti Tipici’ di Verona.

Fino al 20 luglio, in tutti i ristoranti tipici aderenti sarà servito il menù de ‘Il Ristorante tipico … in Estate’, con l’utilizzo di prodotti stagionali come la trota, la pesca di Pescantina, il melone della pianura veronese, il tartufo e le carni bianche di pollo e di tacchino. Ai piatti sarà anche abbinata un’offerta dei vini, privilegiando le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano nella Provincia di Verona.

Obiettivo dell’iniziativa è intraprendere una serie di azioni volte alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, e inoltre incentivare l’impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti, per fare scoprire i sapori della tradizione scaligera ed anche per diffondere la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione.

I ristoranti tipici veronesi infatti sono ufficialmente riconosciuti dal ‘Regolamento comunale per la valorizzazione dell’enogastronomia veronese‘. Attraverso la qualità del servizio e la professionalità del personale diffondono la conoscenza dei prodotti e dei piatti tipici locali, che rappresentano il 65% dell’offerta gastronomica e devono essere preparati utilizzando il 50% di prodotti tipici della Provincia di Verona o della Regione Veneto.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina al Mercato Coperto di Campagna Amica di Verona.

Obiettivo la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.

“Un’iniziativa stagionale che mira alla valorizzazione dei nostri prodotti tipici – sottolinea l’assessora al Commercio Alessia Rotta –. Nelle prossime settimane si potrà degustare tutta la grande varietà stagionale dei nostri territori. Un’opportunità per abbracciare davvero tutta la provincia di Verona e la qualità delle produzioni che caratterizzano la nostra tradizione alimentare”.

“Far conoscere i prodotti secondo la loro stagionalità è importantissimo, perché diventa un’occasione per unire la filiera della produzione locale con la parte finale, rappresentata in questo caso dai piatti proposti dai Ristoranti Tipici aderenti, che passano da 20 a 21 con l’ingresso della trattoria La Pigna”, spiega il direttore di Confesercenti Verona Alessandro Torluccio.

Franca Castellani, presidente di Agrimercati di Campagna Amica che per conto di Coldiretti Verona gestisce i Mercati a Km Zero, precisa: “La nostra collaborazione mira a rinsaldare il legame tra la produzione agricola locale e la ristorazione del territorio, offrendo ai consumatori un’esperienza gastronomica autentica e sostenibile”. “Portare i prodotti freschi e di stagione – spiega Castellani – direttamente dalle nostre aziende agricole ai ristoranti significa non solo supportare l’economia locale, ma anche offrire ai cittadini e ai turisti la possibilità di gustare i veri sapori del nostro territorio”.