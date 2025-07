Dieci ciclisti dell’Asd Bike Team Caselle hanno raggiunto Roma in bici per il Giubileo.

Un gruppo di 10 ciclisti amatori della Asd Bike Team Caselle ha dato il via a un’avventura emozionante: da Verona a Roma in bici per il Giubileo. Dopo il caloroso saluto della comunità e la benedizione di don Stefano Grisi, i dieci appassionati sono partiti dal piazzale della chiesa di Caselle di Sommacampagna per il loro obiettivo: raggiungere Roma in bicicletta, il cuore spirituale d’Italia.

“Insieme abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio pianificando ogni dettaglio del percorso con tutte le opportune pause ristoratrici e brevi visite turistiche. Abbiamo pedalato per circa 70/80 chilometri al giorno passando per antichi borghi, luoghi sacri e splendidi paesaggi naturalistici. Fortunatamente, grazie anche al bel tempo, tutto è andato per il meglio – racconta Alberto Turri, l’organizzatore logistico dell’avventura -. Il significato di andare a Roma era ovviamente quello di celebrare l’anno santo del Giubileo, un percorso che parla di fede, amicizia e coraggio, con una meta che va ben oltre l’arrivo a San Pietro”.

Tra i protagonisti di questa avventura su due ruote, oltre ad Alberto, c’erano Franco Ferrari, Guido Tortella, Paolo Sartori, Marco Mengalli, Bruno Contolini, Antonella Modena, Paolo Fiorini, Anna Marani e Stefano Masotto. Dieci appassionati che non si sono uniti solo per la passione prettamente sportiva, ma anche dal desiderio di vivere un’esperienza sicuramente unica. Anche se alcuni di loro non erano abituati a lunghe pedalate, hanno comunque deciso di mettersi in gioco, spinti dalla forza del gruppo e dal profondo significato di questo pellegrinaggio moderno.