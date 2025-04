Immortalato un tornado nel cielo sopra Verona, alle Golosine: il video di un evento che gli esperti considerano “rarissimo”.

Lo ha immortalato dalla finestra di casa: un tornado a Verona, dalle parti delle Golosine, nel pomeriggio di giovedì. A notarlo, e registrarlo in un video, è stato Simone Buttura di meteo4verona. “Dalla finestra di casa mia ho assistito a qualcosa di incredibile – scrive Simone -. Un funnel cloud, una nube a imbuto che si è sviluppata proprio sopra la pianura. Dalle immagini non si vede chiaramente se abbia toccato terra, ma secondo alcune ricostruzioni lo avrebbe fatto, venendo quindi classificato a tutti gli effetti come una tromba d’aria — o tornado, come viene anche chiamato”.

Un evento raro da osservare in Italia, e ancora più sorprendente quando lo si vede comparire dalla propria cucina. “I tornado – spiega ancora Simone – sono fenomeni affascinanti, oggetto di studio da parte dei meteorologi di tutto il mondo, ma anche potenzialmente distruttivi, capaci di trasformare in pochi minuti la quiete in caos”.