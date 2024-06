Test, esami e telemedicina: le farmacie di Verona ora non vendono solo medicine ma anche servizi sanitari.

Sono disponibili nelle farmacie di Federfarma Verona, servizi di Telemedicina, come elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio. Ma anche una serie di servizi cosiddetti cognitivi che rientrano nella prevenzione di ipertensione e ipercolesterolemia. Inoltre l’aderenza alla terapia da parte del paziente per il diabete di tipo 2 e bronco pneumopatia cronica ostruttiva. Si tratta delle farmacie aderenti su base volontaria, che a oggi sono un centinaio, il cui elenco sarà disponibile a breve nel sito dell’Azienda Ulss 9 Scaligera.

Per le prestazioni di telecardiologia è necessaria la ricetta bianca del medico di medicina generale o dello specialistaconvenzionato nel Servizio Sanitario Nazionale. Durante la fase sperimentale attiva in tutto il Veneto che si protrarrà sino alla fine del 2024, ogni paziente avrà diritto a una prestazione di telecardiologia per tipologia, cioè un Ecg, un holter cardiaco e un holter pressorio.

Tra i servizi gratuiti, e in questo caso senza la prescrizione del medico, quelli cognitivi a disposizione del cittadino maggiorenne. Questi comprendono, oltre a quello del “Diabete non noto” già attivo da un anno, lo screening “Ipertensione arteriosa non nota” con questionario di valutazione del proprio rischio di ipertensione. Misurazione della pressione arteriosa. E lo screening “Ipercolesterolemia non nota” che prevede in farmacia la determinazione del profilo lipidico (test di colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi) in presenza di almeno un fattore di rischio.

La farmacia viene inoltre coinvolta nel monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica in pazienti con diabete tipo 2 e in quelli affetti da BPCO.

Alla conferenza stampa di presentazione della nuova implementazione della Farmacia dei Servizi nella sede di Federfarma Verona hanno partecipato. Elena Vecchioni, Gianmarco Padovani, Matteo Vanzan. Rispettivamente presidente, vicepresidente, segretario di Federfarma Verona. E Federico Realdon presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Verona e della Consulta del Veneto.