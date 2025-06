Verona a teatro: biglietti gratuiti per l’Estate Teatrale Veronese

L’Estate Veronese abbatte le barriere: biglietti gratuiti al Teatro Romano di Verona.

A Verona, torna per il terzo anno consecutivo Tutti a Teatro, il progetto che apre le porte del Teatro Romano alle persone fragili o in difficoltà, offrendo loro biglietti gratuiti con accompagnamento culturale.

Il teatro che abbatte le barriere.

Promosso dal Comune di Verona – in collaborazione con l’Associazione Mine Vaganti / Spazio Teatro Giovani e sostenuto da Fondazione Banca Popolare di Verona e Banco BPM – il progetto si conferma come una delle iniziative più significative dell’Estate Teatrale Veronese. Un ponte tra cultura e cittadinanza attiva, che mette in scena molto più di spettacoli: mette in scena un’idea di città aperta, solidale e inclusiva.

Il cuore del progetto è semplice e potente: offrire 132 biglietti gratuiti ad adulti e bambini seguiti da associazioni e cooperative sociali del territorio, persone che per motivi economici, sociali o cognitivi, non avrebbero altrimenti accesso all’esperienza teatrale. Ma non si tratta solo di biglietti: ogni spettatore viene accompagnato da operatori e mediatori culturali che rendono possibile una fruizione piena e partecipata dello spettacolo, in un’atmosfera accogliente e rispettosa.

Otello, la Pimpa e Lella Costa: un cartellone per tutti i gusti.

Quest’anno il programma è ricco di titoli imperdibili. A luglio, i grandi classici shakespeariani come Otello, Riccardo III e La Tempesta apriranno la scena. Ad agosto, spazio alla leggerezza con Pimpa. Musical a pois – spettacolo per famiglie ispirato all’amatissima cagnolina a pois – e all’ironia dei Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, la celebre compagnia di danza en travesti. Infine, settembre chiuderà in bellezza con Gli innamorati di Goldoni e Lisistrata con Lella Costa.