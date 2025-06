A Verona la bici di plastica riciclata insegna la sostenibilità: è la igus:bike.

Verona ha accolto un’ospite speciale: la igus:bike, la bicicletta realizzata interamente in plastica riciclata, simbolo di una nuova era all’insegna della sostenibilità. Dopo aver attraversato le rive del Lago di Como e fatto tappa a Bergamo e Brescia, il tour mondiale promosso dall’azienda tedesca igus è approdato a Verona per lanciare un messaggio: la plastica può avere una seconda vita, utile e virtuosa.

Una pedalata tra storia e futuro.

Il viaggio veronese della igus:bike è iniziato nel modo più scenografico possibile, ai piedi dell’Arena, dove turisti e curiosi si sono fermati ad ammirare questa insolita city bike dal design moderno e dalla missione ecologica. Da lì, la bicicletta ha proseguito il suo cammino lungo le mura di Castelvecchio, ha attraversato Porta Borsari – perfetto simbolo di incontro tra antico e contemporaneo – fino a raggiungere Piazza delle Erbe. Il tour si è concluso con una sosta sul Ponte di Pietra, con lo sguardo rivolto verso le acque dell’Adige e, idealmente, verso un futuro più sostenibile.

Un tour mondiale per raccontare un’altra plastica.

Partita da Colonia lo scorso ottobre, la igus:bike ha già percorso oltre 6.000 chilometri e attraversato due continenti, portando il suo messaggio ecologico in città come Singapore, Tokyo, Shanghai e New Delhi. L’Italia rappresenta una tappa centrale di questo ambizioso viaggio che punta non solo a promuovere un prodotto innovativo, ma soprattutto a diffondere una nuova mentalità: quella dell’economia circolare.

Un progetto che parla al mondo.

La bicicletta è realizzata senza necessità di lubrificazione – la cosiddetta “lube-free technology” – ed è progettata per durare nel tempo, senza compromettere prestazioni e design. Dietro il manubrio, non c’è solo un mezzo di trasporto, ma una visione.