Fine settimana di sport e solidarietà con gli AltaLessinia Outdays

Il 5 e 6 luglio in programma la settima edizione degli AltaLessinia Outdays.

È stata presentata oggi, mercoledì 25 giugno nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la settima edizione degli AltaLessinia Outdays, un fine settimana di sport e attività all’aria aperta in programma in Lessinia il 5 e il 6 luglio.

Gli AltaLessinia Outdays, ideati da altalessinia.com e organizzati dall’associazione sportiva Erbezzo Kan Bisan con il sostegno dei Comuni di Erbezzo e Ala, sono un evento dedicato alle famiglie e agli appassionati di corsa in montagna. L’appuntamento più atteso è la tradizionale Tzimbar Race (440 partecipanti nell’edizione 2024): gara di trail che il 5 luglio vedrà atleti, italiani e non, sfidarsi su tre tracciati lunghi fino a 56 chilometri tra i sentieri più suggestivi del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

La domenica, invece, sarà dedicata alle famiglie. La mattina è in programma la Baby Tzimbar Race, che propone una breve gara di corsa integrata con sei prove “cimbre”, dove i bambini potranno cimentarsi, giocando, in attività tipiche della tradizione della montagna, dal trasporto di acqua e legna alla sistemazione delle forme di formaggio. Sempre la domenica, il pomeriggio, si svolgerà la Tzimbar Original: sette chilometri di trail ricco di saliscendi lungo alcuni dei sentieri più belli nei dintorni di Erbezzo e, a un chilometro dall’arrivo, quattro prove “cimbre” da superare nel minor tempo possibile.

Tante le attività e gli eventi collaterali, organizzati grazie al lavoro di oltre 130 volontari: escursioni di trekking, lezioni di yoga e di ginnastica posturale, tennis, equitazione e arrampicata.

Le novità di questa edizione.

Tra le novità di questa edizione, la presenza di Azzurra Forti, nota sui social come “Baby Trekking”, che accompagnerà gli ospiti alla scoperta di alcuni dei rifugi più suggestivi della Lessinia occidentale. Quest’anno, inoltre, è stata siglata una collaborazione con il Comune di Ala, che metterà a disposizione dell’evento diversi volontari per la gestione dei ristori e dei percorsi sul versante trentino della Tzimbar Race.

Infine, gli AltaLessinia Outdays hanno aderito al programma “Italia dei Giochi”, in vista di Milano Cortina 2026, per la valorizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici. In tale contesto è stata avviata una collaborazione con l’Università di Verona attraverso il progetto “Spin – lo sport inclusivo” per sensibilizzare bambini e ragazzi sull’importanza dell’inclusione anche attraverso lo sport. La giornata di sabato vedrà, infatti, sfidarsi diversi ragazzi in un campo da “Basket In”, ideato per promuovere allo stesso tempo l’inclusione e il gioco della pallacanestro.

Sono intervenuti alla presentazione: il vicepresidente della Provincia, Michele Taioli; il sindaco di Erbezzo, Alessio Leso con il vicesindaco, Luciano Bertagnoli; Noemi Campedelli, presidente di Aska (Asd Erbezzo Kan Bisan); Luca Bertagnoli, vicepresidente della stessa associazione e Francesco Todeschini dell’Università di Verona.