San Michele Extra, sabato sera va in scena “Heroes vs Villains”

“Heroes vs Villains”: al teatro di San Michele la danza diventa una metafora della vita.

Sabato 20 settembre, alle 20.30, il Cinema Teatro Nuovo di San Michele Extra ospiterà lo spettacolo di danza “Heroes vs Villains”. È il saggio di fine anno organizzato dal Circolo Parrocchiale Beato Carlo Steeb, con il patrocinio della Circoscrizione 7.

Lo spettacolo propone un parallelismo tra la lotta tra eroi e cattivi, da sempre protagonisti di film, fumetti e romanzi, e le sfide quotidiane della vita reale. Gli Eroi rappresentano forza, coraggio e capacità di superare i propri limiti, mentre i Villains incarnano paure, dubbi e insicurezze. La danza diventa così una metafora della scelta coraggiosa di affrontare le difficoltà senza arrendersi. L’ingresso è gratuito.