Natura Viva festeggia l’autunno con l’Oktoberfest

Parco Natura Viva, al via la festa autunnale tra birra artigianale e progetti per il rinoceronte.

Il Parco Natura Viva di Bussolengo inaugura la stagione autunnale con un’Oktoberfest all’insegna della tradizione contadina, della sostenibilità e della biodiversità. Dal 20 settembre al 5 ottobre, nei weekend, i 42 ettari del parco si trasformeranno in un villaggio folk, tra giochi popolari, musica dal vivo e danze che un tempo animavano le feste di fine raccolto.

Protagonista assoluta sarà la birra artigianale a filiera corta, prodotta con malto e luppolo coltivati a pochi chilometri dal parco. A dare il via alla festa, venerdì 20 settembre, sarà la cerimonia della Grande Spillata, con l’apertura della botte e il brindisi inaugurale guidato da Mauro Salaorni del Birrificio agricolo Mastino.

“Tutti per Rhino!”.

Accanto al divertimento, non mancherà l’attenzione alla conservazione: il 10% di ogni boccale venduto sarà destinato ai progetti per la tutela del rinoceronte nella riserva sudafricana uMkhuze Game Reserve. Bambini e famiglie potranno partecipare anche a “Tutti per Rhino!”, una caccia al tesoro educativa pensata per sensibilizzare i più piccoli alla protezione della specie.

Ogni domenica aprirà poi il LunaEcoPark, un’area giochi ispirata alla tradizione rurale e al riciclo creativo: zucche come palle da bowling, barattoli trasformati in bersagli, sacchetti di juta riempiti di semi per il cornhole. E non mancheranno le sfide classiche, come il tiro alla fune e la corsa coi sacchi. Il programma sarà arricchito da concerti e spettacoli folk con sonorità bavaresi.