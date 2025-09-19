“Ti aspetto al parco”, non è una minaccia ma un gioco

“Ti aspetto al parco”: al Bastione delle Maddalene ci sono giochi e attività per famiglie.

Al parco del Bastione delle Maddalene torna l’iniziativa “Ti aspetto al parco”, organizzata dalla Circoscrizione 1 con il supporto della cooperativa sociale Hermete. Gli appuntamenti sono il 27 settembre e il 4 ottobre, dalle 14.30 alle 18, con attività pensate per famiglie e bambini.

Il primo sabato sarà dedicato alle due ruote: verrà allestito un Bike Park dove i più piccoli potranno mettere alla prova le proprie abilità su un percorso articolato. Basta presentarsi con bicicletta e casco. Per chi ne fosse sprovvisto saranno disponibili bici a prestito.

Il sabato successivo, spazio al Ludobus di Hermete, con giochi in legno e attività di gioco libero che coinvolgeranno bambini e genitori.