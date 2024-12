Al teatro Camploy il concerto di Natale della città di Verona

Appuntamento al teatro Camploy domenica 22 dicembre per il tradizionale concerto di Natale della città di Verona.

E’ il concerto di Natale della città, quello di domenica 22 dicembre: da 27 anni il Teatro Camploy ospita l’evento musicale che la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona propone in questo periodo dell’anno, un evento offerto alla cittadinanza dal Comune- assessorato alla Cultura per augurare ai veronesi un sereno Natale.

Una serata a ingresso libero, con inizio alle ore 18, che ben si inserisce nella rassegna La Città del Jazz X edizione che, sempre con la direzione artistica e tecnica della Big-Band, prenderà il via al Teatro Camploy il 24 gennaio 2025.

Il programma del concerto è dedicato alle più belle canzoni di Burt Bacharach, uno dei compositori di musica popolare più importanti del mondo, come dimostra il fatto che molte delle sue composizioni sono state interpretate da numerosi artisti internazionali o riprese in svariati film.

Con gli arrangiamenti curati da Fabrizio Castania, Marco Pasetto, Francesco Passerella e Giordano Bruno Tedeschi, le canzoni del compositore americano ci trascinano verso un viaggio ricco di ritmi, melodie e armonie, in magica sintonia con il periodo natalizio. Oltre alla Big Band Ritmo Sinfonica saranno presenti gli archi dell’Archibaldi Ensemble di Verona e il quartetto vocale di studenti della Scuola del Teatro Musicale. A interpretare con la sua splendida voce le sofisticate melodie del compositore statunitense, ci sarà, come nel 2004, la cantante Silvia Testoni.

Come ritirare l’invito.

Allo spettacolo, a ingresso gratuito, si accede con invito da ritirare, fino ad esaurimento, agli Uffici dell’URP-Relazioni con il pubblico in via Adigetto, 10, dalle ore 9 di venerdì 20 dicembre. Per chi non riuscisse a ritirare l’invito, c’è la possibilità di assistere, sempre gratuitamente, alla prova generale dello spettacolo, sabato 21 dicembre alle ore 21 al Camploy. L’appuntamento con il concerto è per domenica 22 dicembre alle ore 18.

“E’ il Concerto di Natale che l’amministrazione offre ai veronesi e alla veronesi come momento di festa e occasione per lo scambio di auguri- afferma l’assessora alla Cultura Marta Ugolini-. Un progetto artistico che, grazie alla professionalità e alla grande passione della Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona, si rinnova di anno in anno con repertori, ospiti e interpreti sempre diversi”.