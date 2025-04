Giovani artisti in scena: Verona punta sul nuovo teatro amatoriale nei cortili, il bando

Verona cerca le compagnie che daranno vita al teatro amatoriale estivo nei cortili: il bando.

Anche per l’estate 2025 Verona si prepara ad accogliere una nuova edizione del progetto che da anni anima serate e piazze: il teatro amatoriale nei cortili. Il Comune ha approvato il nuovo bando, che sarà presto disponibile online, per selezionare le compagnie che daranno vita alla rassegna.

I cortili di Verona.

L’iniziativa continuerà a offrire spazi gratuiti e supporto logistico a tutte le realtà selezionate. La formula resta quella collaudata: spettacoli serali nei mesi di luglio e agosto, in posti come il Chiostro di Santa Maria in Organo, il Cortile Montanari e il Chiostro di Sant’Eufemia.

Obiettivo principale: valorizzare il talento locale, dando visibilità sia ai gruppi storici sia alle compagnie più giovani, in particolare a quelle formate da artisti sotto i 35 anni.

Spettacolo istituzionale.

Il Comune, inoltre, punta a rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo dello spettacolo amatoriale: ogni compagnia partecipante dovrà indicare un proprio rappresentante per entrare nella Consulta comunale per lo spettacolo dal vivo, da poco istituita.

Tre compagnie esperte, selezionate tramite un bando a parte, affiancheranno il Comune nella gestione delle sedi e nell’organizzazione generale degli eventi. Con circa 190 serate previste, la rassegna offrirà un mix vario di prosa, musica, danza e spettacoli multidisciplinari, trasformando Verona in un grande palcoscenico all’aperto.