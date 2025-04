Coldiretti Verona lancia l’allarme: “Afta epizootica, i casi aumentano: adesso fa paura”

Dopo la peste suina e la lingua blu, arriva l’afta epizootica: “I casi in Europa aumentano e fanno paura”.

In Europa stanno aumentando i casi di afta epizootica, una malattia virale molto pericolosa per il bestiame, e Coldiretti chiede misure urgenti per proteggere gli allevamenti italiani. In pochi giorni si è passati da 2 a 11 focolai: uno in Germania, quattro in Ungheria e sei in Slovacchia. In risposta a questa crescita, il Ministero della Salute italiano ha emesso una circolare per rafforzare l’allerta anche nel nostro Paese.

Coldiretti Verona lancia l’allarme.

L’associazione degli agricoltori è molto preoccupata per il rischio che il virus si diffonda, mettendo in pericolo un settore già duramente colpito da altre malattie come la peste suina africana e la lingua blu.

“I casi in Europa aumentano e adesso fanno paura. Serve agire subito – dichiara Giacomo Beltrame, vicepresidente di Coldiretti Verona – chiediamo il blocco immediato delle importazioni di animali da tutti i Paesi colpiti, non solo dalle zone attualmente sotto controllo. Inoltre, è fondamentale aumentare i controlli alle frontiere, per evitare che gli animali infetti arrivino in Italia attraverso triangolazioni commerciali”.

Secondo Coldiretti: “Una nuova epidemia avrebbe conseguenze gravissime. Significherebbe l’abbattimento di migliaia di animali, il blocco degli scambi commerciali e pesanti perdite economiche per gli allevatori. La preoccupazione è forte soprattutto nel Veronese, zona con un’alta densità di allevamenti.

Cos’è l’afta epizootica.

È una malattia che colpisce animali come bovini, suini, pecore e capre. Non si trasmette all’uomo, ma è molto contagiosa tra gli animali. Provoca vesciche e lesioni su bocca, muso, zampe e mammelle, causando dolore e difficoltà nel nutrirsi e nel camminare. Spesso, l’unica soluzione è l’abbattimento degli animali infetti.