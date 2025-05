A Verona una targa per ricordare Il Corriere del Mattino, quotidiano popolare antifascista soppresso da Mussolini.

Il comune di Verona vuole ricordare con una targa Il Corriere del Mattino, giornale soppresso da Mussolini, in occasione del 3 maggio, giornata mondiale per la libertà di stampa indetta dalle Nazioni Unite.

Il “Corriere del Mattino”, quotidiano popolare veronese e voce delle opposizioni antifasciste, venne soppresso da Mussolini nel 1926 dopo essere stato in quegli anni l’ultima voce libera a Verona, sfidando i continui sequestri dopo le leggi del 1924 contro la libertà di stampa.

Due i momenti organizzati dal Comune per la ricorrenza: alle 10, alla presenza dell’assessore alla Memoria storica Jacopo Buffolo, in piazzetta San Pietro Incarnario 3, sarà scoperta la lapide dove si trovava la redazione del quotidiano; quindi, alle 10.30, l’incontro pubblico aperto a tutti in sala Arazzi dove dialogheranno sul tema “libertà di stampa, tra storia e cronaca” i giornalisti Giuseppe Anti (Assostampa, Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea) e Paolo Biondani (“L’Espresso”).

Ai presenti sarà fatto omaggio del libro dedicato al “Corriere del Mattino” e al suo fondatore e direttore, dal titolo “(Im)popolare. Giovanni Uberti e il “Corriere del Mattino”,(Cierre edizioni).