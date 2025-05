Il 3 e 4 maggio stop ai treni per lavori sulla linea ferroviaria tra Verona e Venezia.

Stop ai treni tra Verona e Venezia per lavori sulla linea ferroviaria. La circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco dalle ore 20.10 del giorno 3 maggio alle ore 7.50 del giorno 4 maggio 2025 per interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Lavori connessi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Verona – Vicenza, da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

In particolare, a Verona Porta Vescovo verranno realizzati condotti sotterranei per i cavi e pozzetti, mentre a Lonigo saranno costruite le basi in cemento per sostenere i pali della linea elettrica. A Montebello Vicentino saranno effettuate, tra le altre, attività tecnologiche relative ai sistemi di segnalamento. A Vicenza saranno eseguiti interventi di rinforzo del terreno nei pressi della stazione, per garantire maggiore stabilità alle opere in costruzione.

In aggiunta, tra le stazioni di Montebello e Altavilla-Tavernelle si procederà con l’installazione di barriere antirumore, mentre a Verona Porta Vescovo e San Bonifacio proseguiranno le attività di manutenzione straordinaria alle pensiline di stazione.

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati saranno disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.