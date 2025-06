Verona, viabilità modificata: cantieri estivi per lavori su queste strade provinciali.

Lavori in corso sulle strade provinciali di Verona: senso unico alternato e limite di velocità nei comuni di Castelnuovo, San Pietro in Cariano, Valeggio sul Mincio e Roncà. Tra asfaltature e lavori alla rete elettrica, scattano quindi da questa settimana nuove modifiche alla viabilità sulla rete provinciale veronese.

La Provincia di Verona ha annunciato nuovi interventi di manutenzione e ammodernamento lungo alcune strade provinciali, con conseguenti modifiche temporanee alla circolazione. I lavori riguarderanno asfaltature e posa di infrastrutture, con l’istituzione del senso unico alternato e del limite di velocità a 30 km/h nei tratti interessati.

Le strade.

Ecco le zone coinvolte e le tempistiche previste.

SP 27a “Napoleonica” – Castelnuovo del Garda .

Dal 16 al 30 giugno , tra le ore 7 e le 20 , sarà attivo un senso unico alternato per consentire la riasfaltatura di un tratto della provinciale.

SP 4 "della Valpolicella" – San Pietro in Cariano (rotatoria per Fumane).

Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 giugno , dalle 19 alle 7 , verrà effettuato il rifacimento della pavimentazione stradale . Anche in questo caso è previsto un senso unico alternato.

SP 27 – Valeggio sul Mincio.

Dal 16 giugno al 30 luglio, tutti i giorni feriali tra le 8 e le 18, saranno in corso lavori per la posa di infrastrutture elettriche, con viabilità regolata da senso unico alternato.

Infine, un intervento più incisivo è previsto a Roncà, dove si procederà alla ripavimentazione del tunnel noto come “Sottopasso Campanile”, sulla SP 17 D-Dir. Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere, è stata richiesta un’ordinanza di sospensione totale della circolazione tra le 8 e le 18 di mercoledì 11 e giovedì 12 giugno.

