Bimbi e adulti della Rsa Barbarani scrivono “La storia di Sonny”.



La storia di Sonny scritta dagli ospiti della Rsa Barbarani. Disegni realizzati a più mani da bimbi e da adulti con diverse abilità. Sono frutto della collaborazione tra le classi della Scuola Primaria “L. Dorigo”e gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale “Berto Barbarani” mediati da una psicologa che li ha accompagnati nella lettura e rielaborazione del libro “La storia di Sonny”, realizzato coralmente dagli stessi ospiti del centro seguiti delle psicologhe del centro.

A fare da mediazione in questo processo di inclusione la Biblioteca Comunale di San Michele che ospiterà la mostra dei lavori realizzati volutamente con tecniche che permettessero a tutti e tutte di partecipare. Opere che si aggiungono a quelle disegnate dai bimbi e bimbe del resto della scuola Dorigo nell’ambito del progetto “Leggo con il cuore”.

“Un’iniziativa che nasce dal desiderio di far vivere la lettura – ha spiegato l’assessora alle Politiche educative e scolastiche, Elisa La Paglia – come un’esperienza formativa, creativa e collettiva. I bambini, accompagnati dai loro insegnanti, hanno letto, ascoltato, riflettuto e trasformato le storie in disegni, parole, pensieri e piccoli oggetti, dando vita a una narrazione corale che parla di empatia, inclusione e comunità. Un progetto che ha unito generazioni, spazi e sensibilità diverse: i laboratori e gli incontri con la biblioteca e la casa di riposo hanno arricchito il percorso didattico, rendendo ogni lettura un’occasione di incontro e scambio”.

Pensato come un percorso didattico e relazionale, il progetto ha coinvolto alunni, insegnanti e famiglie in attività che vanno oltre la semplice lettura e mirano a creare inclusione: laboratori, momenti condivisi, letture animate e produzioni creative diventano strumenti per coltivare le capacità di relazione fin dai primi anni scolastici.

“Leggo con il cuore” nasce con l’intento di educare non solo alla comprensione del testo, ma anche all’ascolto, all’empatia e alla condivisione. I bambini sono stati guidati in un’esperienza che unisce mente e affettività, nella convinzione che leggere non sia solo apprendere, ma soprattutto crescere come persone. Genitori, educatori e operatori culturali sono stati coinvolti in eventi pubblici e momenti di restituzione, come la Mostra organizzata nella Biblioteca Comunale di San Michele, in piazza Madonna di Campagna, negli orari di apertura, per tutta l’estate.