Gestione del verde a Verona, il Comune spiega come fare

Vademecum del Comune di Verona sulla gestione del verde.



Gestione del verde, il Comune di Verona ha predisposto uno speciale vademecum per ricordare a cittadini e cittadine le principali modalita’ per la manutenzione di piante e giardini. L’obiettivo è garantire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio verde pubblico e privato e la protezione e la difesa della biodiversità.

“Vogliamo fare presente a tutti e tutte i cittadini e le cittadine – ha spiegato l’assessore all’arredo urbano Federico Benini – che vi sono delle pratiche e condotte utili: gli alberi si potano in un dato modo, salvaguardando la forma naturale delle specie, preservandone l’equilibrio energetico, cioè il rapporto tra chioma e radici, e sono vietate le capitozzature. L’abbattimento degli alberi, va comunicato al Comune. Tali prescrizioni sono incluse nel Regolamento del verde e vengono date dall’Ufficio Giardini del Comune di Verona. Abbiamo raccolto le indicazioni principali in un vademecum grazie alla Consulta del Verde per informare i cittadini al fine di migliorare la qualità del verde urbano pubblico e privato presente nella nostra città”.

La sintesi del Regolamento comunale per la tutela e l’incremento del verde pubblico e privato presentato dalla Consulta Comunale per il Verde è disponibile sul sito del comune, dove si può consultare anche il Regolamento integrale.

Luigi Fiorio, il Responsabile dei giardini del Comune di Verona, ha ricordato come “il Regolamento del verde risalga al 2021, ma molti cittadini e cittadine non sono ancora a conoscenza”.

Anna D’Andrea e Marisa Velardita, rispettivamente vice presidente della Consulta del Verde e coordinatrice della sottocommissione per il Regolamento del verde hanno aggiunto che: “la Consulta, grazie alla rappresentanza di agro-forestali, geologi, ingegneri e architetti offre un mix di conoscenza del territorio e delle tecniche che è utile anche a supporto delle decisioni dell’amministrazione comunale”.