Arrestato per spaccio di cocaina 25enne dai carabinieri di Peschiera.

Ha la cocaina nelle mutande e in albergo, 25enne arrestato. Lo scorso 12 giugno i carabinieri di Peschiera hanno proceduto al controllo di un’autovettura: all’atto del controllo, il conducente, poi identificato in un 25enne albanese, alla richiesta dei militari sul perché si trovasse a Peschiera, non sapeva indicarne il motivo, apparendo visibilmente agitato.

Visto l’atteggiamento dell’uomo, i militari, insospettiti, procedevano ad una perquisizione sul posto, inizialmente negativa.

Successivamente, quando veniva fatto sedere sulla vettura di servizio per essere condotto presso la Compagnia di Peschiera per le formalità di rito e concludere la perquisizione, il soggetto fermato si abbassava leggermente i pantaloni, mettendo le mani nelle parti intime per poi toglierle subito.

Visto quanto accaduto, una volta raggiunti gli uffici, veniva sottoposto ad accurata perquisizione personale, venendo trovato in possesso di un piccolo contenitore di plastica, occultato nell’indumento intimo, contenente 7 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La perquisizione.

Le operazioni di perquisizione sono quindi poi state estese all’autovettura sulla quale il giovane si trovava, rinvenendo ulteriori 20 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Di concerto con l’Autorità Giudiziaria, le operazioni di perquisizione sono poi state estese anche alla stanza di una struttura ricettiva di Castelnuovo del Garda, ove il 25enne dimorava: lì venivano rinvenute ulteriori 109 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed un sacchetto in cellophane contenente marijuana. Venivano pertanto debitamente repertate e sottoposte a sequestro, al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, 136 dosi di cocaina, del peso complessivo di 137 grammi circa, nonché 6,45 grammi di marijuana, la somma in contanti di 7725,00 euro in banconote di vario taglio, una banconota da 1000 leke albanesi e quattro telefoni cellulari. Al termine delle formalità di rito, l’uomo veniva associato presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale l’arresto veniva convalidato, venendo disposta per il 25enne la custodia cautelare in carcere.