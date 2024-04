Stop alle partite di Basket al centro Consolini di Basso Acquar a Verona: manca l’agibilità Cpi.

Stop al basket al Consolini di Basso Acquar: il comune di Verona prende provvedimenti perché manca l’agibilità, ossia il Certificato di Prevenzione Incendi. Per garantire la sicurezza durante gli eventi sportivi l’amministrazione comunale ha deciso di vietare la presenza del pubblico durante le partite. Una scelta necessaria che ha portato alla sospensione delle partite delle società Buster Basket, Tezenis e Verona Basket al Consolini, come richiesto dalla Federazione Italiana Pallacanestro Veneto.

Per garantire comunque lo svolgimento delle partite previste per il fine settimana, l’amministrazione comunale ha agito in collaborazione con l’Università di Verona e Css Verona. Grazie a questo, le partite verranno disputate nel palazzetto universitario al centro Gavagnin e nella palestra Don Calabria in via San Marco.

Contemporaneamente, sono state avviate consultazioni con i tecnici comunali, i Vigili del Fuoco e la Fip per esaminare la possibilità di ottenere una deroga. Questo per disputare le partite al Consolini con una capienza di pubblico ridotta, in attesa dell’ottenimento della certificazione necessaria.