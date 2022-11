Inaugura alla Camera di commercio di Verona dal 4 novembre al 31 dicembre la mostra STEM Passion: ingresso gratuito.

Prende vita a Verona la nuova mostra fotografica “STEM Passion” dedicata alle donne della scienza a confronto con sfide, soddisfazioni e anche stereotipi che tuttora gravitano attorno a questo connubio.

La mostra, frutto dell’idea e dell’impegno di Elisabetta Citterio e Claudia Cagliano, approda in città grazie al Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Cosp di Verona che da anni dedica profonda attenzione al tema della scelta del percorso di studi con cui si confrontano adolescenti e giovani, tra cui coloro che magari aspirano proprio all’ambito STEM. Grande attenzione per questa tappa veronese del progetto “STEM Passion” sarà proprio offerta alle scuole.

L’inaugurazione si è tenuta il 4 novembre nella sede della Camera di commercio di Verona. Presenti le autrici insieme a prestigiose referenti del mondo STEM, tra cui un contributo di Ilaria Capua. La mostra sarà visitabile fino al 31 dicembre 2022 con ingresso gratuito dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17.

“Promuovere un cambiamento culturale”.

Obiettivo della mostra, mettere in luce e valorizzare contributi di eccellenza e passione non solo per celebrare i successi delle grandi scienziate italiane e internazionali ma anche per testimoniare che questa scelta è possibile se la si desidera concretizzare.

“Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere un cambiamento culturale“, commenta Elisabetta Citterio. “La fotografia mi è sembrata il mezzo più adatto per superare l’immagine stereotipata che in alcuni casi identifica ancora chi fa ricerca con la figura di un uomo di una certa età chiuso nel suo laboratorio. L’ambito della ricerca, che conosco direttamente, è invece formato da tante donne che stanno portando innovazione nella società, compresa la comunicazione, e con questa mostra desidero dar loro visibilità”.

In occasione della mostra saranno esibiti 39 scatti di altrettante scienziate di età e nazionalità differenti e che

ricoprono importanti ruoli in università e in ambiti di ricerca internazionali. Sono 9 i Paesi europei rappresentati e 17 le città, tre le testimonianze dagli Stati Uniti. La mostra è in costante evoluzione e ad ogni tappa si arricchisce di nuovi contributi e storie.