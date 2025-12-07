È Stefano Raimondi il Cangrande d’Oro 2025: tutti gli altri premiati

Stefano Raimondi, 27enne campione paralimpico di nuoto, il vincitore del Cangrande d’Oro 2025. Tutti gli altri premiati.

E’ Stefano Raimondi, 27enne campione paralimpico di nuoto, il vincitore del Cangrande d’Oro 2025, riconoscimento che il Comune assegna ai campioni dello sport scaligero. Raimondi ha vinto quest’anno due medaglie d’oro, una medaglia d’argento e una medaglia di bronzo ai mondiali di Singapore e ha un palmares di tutto rispetto avendo vinto l’oro nei 100 metri rana alle Parlamipiadi di Tokyo 2021 e 5 ori a Parigi 2024.

“Sono molto felice di aver ricevuto per la seconda volta il Cangrande d’Oro – ha detto Raimondi -. Devo dire che un po’ me l’aspettavo dopo i risultati ottenuti a Parigi. Questo premio è un grande incoraggiamento a continuare a fare bene anche negli anni che verranno e a portare il nome di Verona nel mondo”.

“Sono molto grato allo sport e all’attività agonistica – ha aggiunto – perché mi hanno permesso di tornare a camminare e di diventare la persona che sono oggi, una persona migliore. Lo sport mi ha fatto incontrare la mia compagna, con cui ho costruito una famiglia bellissima. Mi ha dato la possibilità di raggiungere risultati importanti, di entrare nel movimento paralimpico e di portarne i valori in Italia e all’estero, condividendoli con chi ci segue da casa e in TV. Spero che il mio percorso possa spingere anche tanti ragazzi che hanno vissuto incidenti o momenti difficili ad avvicinarsi allo sport, a conoscere persone nuove e a trovare stimoli capaci di aiutarli a superare i propri limiti”.

Nella prestigiosa cornice di Casa Verona, Raimondi ha ricevuto il premio dalle mani del sindaco Damiano Tommasi, rientrato dalla cerimonia di arrivo in Italia della fiamma olimpica dalla Grecia: “Sì, la cerimonia è stata emozionante. Come dicevo a Giovanni Malagò, che è stato presidente del Coni fino a pochi mesi fa, delle Olimpiadi si parla con scetticismo fino a qualche giorno dall’inizio. Si discute di lavori, disagi, investimenti impegnativi. Poi all’improvviso tutti vogliono un biglietto per la cerimonia, un biglietto per le gare, tutti vogliono esserci. Casa Verona vuole proprio evitare di arrivare a quel punto all’ultimo momento. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi, per gli atleti, sono un’esperienza che va raccontata, vissuta e compresa fino in fondo. Ci auguriamo che Casa Verona possa farci vivere queste emozioni, attraverso le parole degli atleti e delle atlete, di chi lo sport lo ha vissuto in modo totalizzante. Perché chi fa sport professionistico deve avere almeno un po’ di ossessione per la perfezione, per il gesto tecnico. E questa intensità va condivisa, va trasmessa nell’incontro con le persone”.

Il premio Cangrande.

Venendo al premio Cangrande, il sindaco ha spiegato come “ogni anno questo valorizzi tutte le sfaccettature dello sport, dagli allenatori agli sponsor. Il mio rammarico, nelle Olimpiadi che ho vissuto, è sempre stato quello di non aver partecipato alle cerimonie. È un rimpianto che mi porto dietro, ma credo che Verona saprà riscattarlo. Le cerimonie, da sindaco della città che ospita un evento così importante, mi fanno vivere emozioni profonde. Spero che l’energia e la forza che gli atleti e le atlete trasmettono possano contagiarci tutti”.

Tutti i premiati e le motivazioni.

CANGRANDE D’ORO

Stefano Raimondi

CANGRANDE SPECIALITA’

Emma Maria Mazzenga – Velocista italiana di 92 anni che ha battuto il record mondiale sui 200 metri nella categoria over 90

Tommaso Tosoni – Record di paracadutismo di formazione Head Up a 23 elementi

Nicolò Interlandi – Record di paracadutismo di formazione Head Up a 23 elementi

Alessio Magagnotti – Campione mondiale/europeo 2024 su pista

Pietro Corcioni – Argento ai mondiali di Los Angeles 2024

Samuel Aldegheri – battitore dei Los Angeles Angels – E’ il primo lanciatore italiano formato nelle giovanili del San Martino Junior a esordire nel più importante campionato di baseball del mondo

CANGRANDE SCUOLA

Istituto Comprensivo 9 Valdonega – Per essersi qualificato con la squadra maschile di Pallamano alla fase nazionale delle competizioni scolastiche studentesche

CANGRANDE ALLENATORE SPORTIVO

Cristian Soave – allenatore calcio Caldiero Terme ha conquistato la promozione in serie C

CANGRANDE DIRIGENTE SPORTIVO

Sean Sogliano – direttore sportivo dell’Hellas Verona

CANGRANDE SQUADRA

Audace calcio a 5 femminile – Vincitrice del campionato regionale Serie C1 promossa al campionato nazionale di Serie B calcio a cinque

CANGRANDE GIORNALISTA SPORTIVO

Francesco Grigolini – storico fotografo dell’Hellas Verona

CANGRANDE SOCIALE NELLO SPORT

Asd La Grande Sfida – Per l’iniziativa Un pallone come il mondo, grazie alla quale lo sport diventa un momento di incontro e conoscenza tra le varie comunità di stranieri residenti a Verona

PREMIO CANGRANDE SPONSOR

Rotal Met

PREMIO CANGRANDE CARRIERA SPORTIVA

Giampaolo Bendinelli – campione di Triathlon

Luca Pizzini – Bronzo nei 200 metri rana all’Europeo 2022