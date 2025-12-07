Raccolta di firme del Coordinamento provinciale di Libera Verona il 12 e 13 dicembre in via Roma, di fronte a Castelvecchio.

Il presidio “Giuseppe e Paolo Borsellino” e il Coordinamento Provinciale di Libera Verona organizzano una raccolta firme nei giorni 12 e 13 dicembre 2025 dalle ore 14 alle ore 19.30 in via Roma 2 (di fronte a Castel Vecchio) Verona.

Da 30 anni, con la legge 109/96 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati), oltre 1200 esperienze di riuso sociale raccontano un Paese che ha saputo reagire, trasformando luoghi criminali in presìdi di democrazia, lavoro e inclusione. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna “Fame di verità e giustizia”, un percorso di attivazione e mobilitazione anche sul tema dei beni confiscati.

“Raccoglieremo cartoline in tutte le piazze d’Italia – sostengono gli organizzatori – che saranno spedite per aprire una vertenza pubblica e diretta verso il governo, con l’obiettivo di rimettere al centro del discorso pubblico la consapevolezza che la lotta a mafiosi e corrotti è un bene comune. Oggi il denaro sequestrato e confiscato costituisce il Fondo Unico di Giustizia (FUG).

Chiediamo che una piccola parte di ciò che deriva da atti criminali e speculazioni possa essere reinvestita per cambiare volto ai patrimoni illeciti e rigenerare i territori feriti dalla presenza mafiosa. Basterebbe il 2% del FUG perché il denaro sottratto torni a far crescere il bene comune: scuole, cooperative, comunità, futuro. Basta poco per far rifiorire il Bene. Quel 2% può cambiare molto, se diventa un impegno concreto dello Stato”.

Oltre alle firme ci sarà la possibilità di sostenere i progetti di Libera scegliendo un gadget e/o i prodotti biologici di Libera Terra.