Verona, stasera, martedì 12, l’inaugurazione della nuova Stella luminosa in piazza Bra.

Ci siamo, nella serata di oggi, martedì 12, si terrà l’inaugurazione della nuova Stella luminosa montata ieri in Bra. L’appuntamento è per le 19.30. Saranno presenti il sindaco Damiano Tommasi e il vescovo di Verona Domenico Pompili, che benedirà la stella che potrà essere ammirata per tutto il periodo natalizio.

La nuova Stella luminosa è stata realizzata per sostituire temporaneamente, per quest’anno, la tradizionale iconica stella, capolavoro dall’architetto veronese Rinaldo Olivieri, consistentemente danneggiata in fase di disallestimento nel gennaio scorso.

L’evento inaugurale proseguirà con un momento di festa in musica grazie alla presenza del gruppo di giovani artisti veronesi ‘Panic Therapy’, noto per le sue interpretazioni swing e shuffle. L’ensemble eseguirà un repertorio di canzoni tradizionali natalizie, rivisitato in chiave swing, con voci maschili e femminili. In programma i brani più celebri del repertorio pop, per un momento festoso all’insegna della condivisione e del calore natalizio.