La British Invasion sbarca al Camploy: in scena il duello (e il duetto) tra Elton John e Robbie Williams.
Il 30 gennaio 2026, il Teatro Camploy si trasformerà nell’epicentro del pop britannico con “Brit Icons”: per la prima volta sullo stesso palco Elton John e Robbie Williams. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20:45.
Il ritorno e il debutto.
Per il pubblico veronese si tratta di un doppio appuntamento: da un lato c’è il ritorno atteso di C.J. Marvin con il suo acclamato “The Elton Show”. L’artista torna a esibirsi in città dopo l’exploit solista del 2019 al Teatro Romano. Dall’altro, la curiosità è tutta per la “prima” veronese di “Feel”, il tributo dedicato a Robbie Williams che promette di portare in scena tutta la carica dell’ex Take That.
Oltre il tributo: il momento del duetto.
L’unicità della serata risiede nella formula: non due concerti separati, ma un flusso continuo di hit. Le due band si alterneranno sul palco, ma il culmine dell’evento sarà rappresentato da duetti inediti tra i due protagonisti, pronti a intrecciare le voci sui brani che hanno fatto la storia delle classifiche mondiali.