Capodanno a San Bonifacio: Vivaldi al Teatro Centrale

Il Comune di San Bonifacio sceglie Vivaldi per inaugurare il 2026 con il violinista Davide De Ascaniis.

San Bonifacio saluta il 2026 con le note di Vivaldi: al Teatro Centrale il Concerto di Capodanno nel segno della grande musica classica. Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 17, il teatro aprirà le sue porte per un evento che quest’anno celebra un anniversario speciale: i 300 anni dalla pubblicazione de “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.

Capolavoro barocco.

Protagonista dell’evento sarà l’Ensemble Fucina Harmonica, che accompagnerà il talento virtuosistico del violinista Davide De Ascaniis. Sotto la direzione artistica di Giancarlo Rizzi, il programma si concentrerà sulla forza descrittiva di Vivaldi, capace di dipingere attraverso i suoni i paesaggi e le atmosfere della natura.

Per l’amministrazione Comunale, l’evento rappresenta un pilastro dell’identità culturale del territorio. «Aprire il 2026 con un concerto di questo livello è un segnale importante», ha dichiarato il sindaco Fulvio Soave, sottolineando come la musica renda il teatro un luogo di festa per tutti.

Davide De Ascaniis: solista di fama mondiale.

Sul palco salirà uno dei musicisti più versatili della sua generazione. Davide De Ascaniis, classe 1991, vanta una carriera internazionale che lo ha portato dalla Suntory Hall di Tokyo al Metropolitan Museum of Art di New York. Noto per la sua padronanza tecnica (è uno dei pochi al mondo a eseguire i 24 Capricci di Paganini in un solo recital), De Ascaniis è celebre anche per la sua capacità di innovare, unendo stili diversi per avvicinare i giovani alla musica classica.

Info.

L’evento è a ingresso libero. Un’occasione per iniziare l’anno riscoprendo un capolavoro che, a tre secoli di distanza, non smette di emozionare il pubblico di ogni età.